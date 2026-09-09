





東京ヤクルトスワローズ 最新情報

東京ヤクルトスワローズの奥川恭伸投手は8日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に先発。3回の守備でピッチャー返しを好捕し、一塁へ送球してアウトを奪った。



0-0で迎えた3回、1死走者なしでDeNAの度会隆輝が打席に入った。度会が放った打球はワンバウンドして奥川の体付近へ。ボールは奥川の右足先端付近に当たると、そのまま左手のグラブに収まった。



奥川はすぐさま一塁へ送球してアウト。直後には痛みをこらえるような様子も見せ、コーチやトレーナーがマウンドへ向かったが、「大丈夫」と伝えるように手のひらを見せた。その後は少し歩いて状態を確かめ、マウンドに残って投球を続けた。



奥川はこの日、8回113球を投げ、5安打5奪三振3四球、無失点。勝敗はつかなかったものの、DeNA打線に的を絞らせない好投を見せた。



試合は0-0のまま終盤へ進み、両チームが9回に1点ずつを奪って延長戦へ。ヤクルトは10回に2死一、三塁から7番・赤羽由紘の適時打で2点を勝ち越し、3-1で勝利した。































【動画】見事なトラップ！ 奥川恭伸がピッチャー返しを好捕→トレーナーを制して続投



DAZNベースボールのXより





見事なトラップ



奥川恭伸 ピッチャー返しを好捕

トレーナーを制してマウンドへ



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【了】