





中日ドラゴンズ 最新情報

中日ドラゴンズの岡林勇希外野手は8日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に「7番・中堅」でスタメン出場。2回の守備で、抜ければ走者一掃となりかねない大飛球を好捕するビッグプレーを見せた。







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0-0で迎えた2回、中日先発の柳裕也は1死一、三塁のピンチを背負うと、佐々木俊輔を空振り三振に仕留めて2死。続く増田陸を申告敬遠で歩かせ、2死満塁となった。



ここで打席には巨人先発の戸郷翔征。戸郷が放った打球は右中間へ大きく伸びた。前進守備を敷いていた中堅・岡林は一直線に打球を追い、最後はグラブを目いっぱい伸ばして好捕。抜けていれば走者一掃の3失点もあり得た打球をアウトに変え、柳を救った。



岡林は守備だけでなく、バットでも試合を決めた。0-0で迎えた4回2死一、二塁、戸郷が投じた146キロの直球を捉えると、打球は右中間スタンド最前列へ。16試合ぶりとなる今季3号3ランで先制点をもたらした。



この3点が決勝点となり、中日は3-0で勝利。柳は7回4安打無失点で今季6勝目を挙げ、3年ぶりの規定投球回にも到達した。岡林が攻守でチームを救う一戦となった。































【動画】凄すぎる！岡林勇希が2死満塁で見せた超ビッグプレー



DAZNベースボールのXより





ファインプレーでも言葉が足りない



抜ければ3失点も覚悟の打球

岡林勇希が超ビッグプレーでチームを救う



⚾️巨人×中日

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【了】