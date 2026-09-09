







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは故障の影響により、開幕からここまでメジャーでの出番がない選手がいる。リリーフ右腕のギャビン・ストーン投手もその一人だが、デーブ・ロバーツ監督は状況次第では今季中の復帰はあり得ると考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ストーンは2024年10月に右肩の手術を受けた影響で2025年は全休。今季は開幕前に故障が再発し離脱が長期化していたが、8月上旬に3Aで実戦復帰すると、ここまでに4登板、防御率1.54と好成績を残している。



同メディアは「最近は順調に回復しているストーンを、チームが負傷者リスト（IL）から復帰させるのかが注目されている。ロバーツ監督は彼の健康を維持することを最優先としているが、今月中にチームの戦力となる可能性については否定しなかった」と言及。



続けて、「ギャビンは順調に来ている。これは選手育成部門のスタッフと話した上でのことではないが、彼がこのまま投げ続けられる状態を保ち、健康でいられること自体が成功だと思う。9月のどこかの時点で、彼がチームの戦力になる可能性はあるか？ その答えはまだ分からないが、可能性はある」という同監督のコメントを伝えている。











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