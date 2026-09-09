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読売ジャイアンツの増田陸内野手は8日、東京ドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「8番・一塁」でスタメン出場。2回の守備で横っ飛びからアウトを奪う好プレーを見せた。







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0-0で迎えた2回、中日は先頭のサノーが右前安打で出塁。その後、石川昂弥が右飛、花田旭が見逃し三振に倒れ、2死一塁となった。



ここで打席には岡林勇希。岡林が一塁方向へゴロを放つと、一塁を守る増田陸が素早く反応して横っ飛び。打球を止めると、すぐに立ち上がって自ら一塁ベースを踏み、アウトに仕留めた。



増田陸は打撃では3打数無安打1四球。今季はここまで50試合に出場し、打率.239、4本塁打、14打点を記録している。



試合は巨人打線が中日先発・柳裕也を攻略できず、0-3で敗戦。中日は4回に岡林の3号3ランで先制し、その3点を柳、吉田聖弥、松山晋也の継投で守り切った。





























【動画】華麗な身のこなし！増田陸が横っ飛び好捕がこちら



DAZNベースボールのXより





華麗な身のこなし



増田陸がゴロに横っ飛び

すぐに立ち上がって自らファーストへ



⚾️巨人×中日

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【了】