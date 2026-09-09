千葉ロッテマリーンズは、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場する千葉ロッテマリーンズジュニアチーム（以下、マリーンズジュニア2026）のメンバーが決定したことを発表した。

マリーンズジュニア2026のメンバーは、6月22日～7月6日の期間、球団公式ホームページにて募集を行い、約800名の応募の中から選考会を経て16名が選出。

監督は、マリーンズOBでマリーンズ・ベースボールアカデミー校長の佐藤幸彦氏が務め、コーチは球団OBの大谷智久マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチ、小川直人マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチが務める。

「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」は、一般社団法人日本野球機構とNPB12球団が主催し、子どもたちが「プロ野球への夢」という目標をより身近に持てるようにとの思いから2005年に創設され、今年で22回目の開催となる。

今年は、NPB12球団各ジュニアチームに加え、ファーム・リーグ参加球団のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、ハヤテベンチャーズ静岡の各ジュニアチーム、日本地域プロ野球リーグ機構加盟リーグ選抜のルートインBCリーグ、四国アイランドリーグplusの各ジュニアチームを含めた計16チームが出場。

大会は12月26日～29日に明治神宮野球場、ジャイアンツタウンスタジアムで行われます。マリーンズジュニアは2010年に優勝しており、今大会で優勝すると球団として2度目の優勝となる。

佐藤幸彦監督は、「このたび、マリーンズジュニア2026として活動する16名の選手が決まりました。選考会では、それぞれが持つ個性や野球に対する思い、成長しようとする姿勢を見せてくれました。この16名と一緒に活動できることを楽しみにしています。これからの4カ月間、野球の技術だけでなく、仲間と支え合いながら人としても成長してほしいと思います。

「PLAY FREE. WIN HARD.」のもと、「激しく、楽しく、勝つために」を合言葉に、支えてくれる方々への感謝を忘れず、最後まで全力で取り組んでいきます。16名で力を合わせ、さまざまな挑戦を乗り越えながら成長し、2010年以来となる優勝を目指します」とコメントしている。

＜2026マリーンズジュニアチームメンバー＞

安里 那月(レッドファイヤーズ)、水井 颯良(浦安ベイマリーンズ)、伊藤 龍成(ASAI KIDS☆UNITED)、角屋 陽向(千葉市原マリーンズ)、小泉 裕紀(竹園ヴィクトリーズ)、石井 裕翔(都賀の台レッドウィングス)、石井 陸翔(都賀の台レッドウィングス)、石原 夢基(須賀千潮BLOOMS)、鎌田 礼優(酒々井ビッグアローズ)、佐藤 拓実(四街道ブルースターズ)、飯泉 空大(豊ナインズ)、篠沢 翼(レッドファイヤーズ)、中西 奏太(ASAI KIDS★UNITED)、松下 幸弥(緑町レッドイーグルス)、古幡 和笑(矢切コンドルス)、蛭間 悠智(豊上ジュニアーズ)計16名

【写真】選出された2026マリーンズジュニアチームメンバー

[caption id="attachment_288445" align="aligncenter" width="1200"] マリーンズジュニア2026[/caption]

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