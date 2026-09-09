チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が現地時間8日に行われ、リールとベティスが対戦した。

昨季のリーグ・アンを3位で終えたリールと、2025－26シーズンのラ・リーガを5位で終えたベティスが、今季のCL初陣で激突。フェイエノールトからリールに新加入した上田綺世は、センターフォワードのポジションで加入後初のスターティングメンバーに名を連ねた。

試合は序盤の12分、日本人ストライカーのゴールで幕が上がる。敵陣右サイド大外のスペースで前を向いたチアゴ・サントスがスルーパスを送ると、内側のスペースを駆け上がったイーサン・エンバペが、冷静な切り返しから左足でクロスボールを供給。ファーサイドに走り込んだのは上田。落ち着いてヘディングシュートを沈めた。上田にとっては、リーグ・アン第3節トゥールーズ戦に続く2試合連続ゴール。CLの舞台ではフェイエノールト在籍時に続く通算3点目となっている。

リールは上田のゴールで先手を取ったものの、33分にはパブロ・フォルナルスからのクロスボールをマルク・バルトラに頭で決められる。1－1に戻ったものの、直後の36分には、右コーナーキックからアレクサンドロがヘディングシュートをねじ込み、勝ち越しに成功して前半を終えた。

後半に入ると、立ち上がりの49分に再び試合が動く。ベティスが敵陣左サイドでフリーキックを獲得すると、イスコの鋭いボールは上田の頭を超え、最後はバルトラが2試合連続ゴール。ベティスが再び追いつくと、53分には中央を持ち運んだロドリゴ・リケルメからのパスを受けたトロイ・パロットが、左足で狙い澄ましたシュートを叩き込み、ベティスが試合をひっくり返した。

このゴールシーンの直後には、リールに予期せぬアクシデントが発生。プレーとは関係のないシーンで、イーサン・エンバペがナタンに対して肘打ちをしていることが確認され、イーサン・エンバペにレッドカードが提示。リールは1人少ない状況の中で1点を追いかけることとなった中、終盤にはオリヴィエ・ジルーがゴールを脅かす場面も作ったが、最後まで3点目は奪えず、90分間タイムアップの笛が吹かれた。

21年ぶりにCLの舞台に戻ってきたベティスが、敵地で記念すべき白星スタートを記録。リールは開幕戦を勝利で終えることはできなかった。上田は77分、ジルーとの交代でピッチを後にした。

次節、リールは10月13日にアウェイでアーセナルと、ベティスは14日にホームでポルトと、それぞれ対戦する。

【スコア】

リール 2－3 ベティス

【得点者】

1－0 12分 上田綺世（リール）

1－1 33分 マルク・バルトラ（ベティス）

2－1 36分 アレクサンドロ（リール）

2－2 49分 マルク・バルトラ（ベティス）

2－3 53分 トロイ・パロット（ベティス）

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