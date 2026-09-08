







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、大谷翔平選手を含め故障者が相次ぐ中、アレックス・コール外野手、ベン・ロートベット捕手らが重要な役割を担ってきた。デーブ・ロバーツ監督は、こうした選手層の厚さこそチームを支える大きな強みだと評価した。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。



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ロバーツ監督は、長いシーズンを戦い抜く上で、投手と野手の両面でロースター全体を活用することが重要だと説明した。毎年のように多数の選手を起用しながら戦うことが、ドジャースの特徴になっているという。



野手陣については、複数のポジションに対応できる柔軟性を強みに挙げた。多くの選手が厳しい場面を経験しているため、重要な局面でも重圧に飲まれることはないとの見方だ。



その中でロバーツ監督が個別に評価したのがコールだ。8月11日（日本時間12日）のカンザスシティ・ロイヤルズ戦では久々の先発出場でサヨナラ勝利に貢献し、その後は大谷の欠場に伴って指名打者（DH）を務める場面もあった。



コールの活躍についてロバーツ監督は「彼がどんなプレーをするかは分かっているし、打席ごとに粘り強く戦ってくれることも分かっている。それが我々が全選手、特にレギュラー選手たちに求めていることだ」と言及した。



今季はカイル・タッカー外野手も加わり、さらに打線が強化されると見られていたドジャースだが、現在は不振に苦しんでいる。こういった時こそ、控えの選手が活躍を見せ、主力選手らに良い刺激を与えてほしいものだ。











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