







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ワシントン・ナショナルズと戦い7-5で勝利した。この試合では先発のジャスティン・ロブレスキ投手が試合を作れないまま早々に降板となったが、米メディア『ドジャースビート』は、今後ますます厳しい立場に置かれるのではと懸念を示している。



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今季のロブレスキは長らく先発ローテを務め11勝を挙げる活躍を見せた一方、8月は故障の影響もあってか月間防御率9.22、9月も同日終了時点で10.80と振るわず。9月はリリーフとしても起用されているが、特に復調にはつながっていない状況だ。



同メディアは「彼は今季前半、質の高い先発になれることを示していた。しかし、オールスターブレイク後の投球内容は、ポストシーズンで先発を任せられるようなものではない。大きなリスクになりかねないため、ブルペンから登板する役割のほうが適している可能性がある」としつつも、「ブルペンには他にもっと安定した選択肢があるため、プレーオフではロングリリーフや敗戦処理としての役割に格下げされる可能性がある」と指摘。



続けて、「チームは難しい判断を迫られている。現時点では先発でトップクラスというわけでもなければ、重要な場面を任せられるリリーフでもない。今後数週間で状態が改善しなければ、彼をポストシーズンのロースターから完全に外す可能性もある」と予想している。











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