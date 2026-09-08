







埼玉西武ライオンズ 最新情報



8日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは長谷川信哉外野手を一軍登録から抹消した。なおNPBは、長谷川が「NPB感染症特例」の対象選手であることを発表している。



長谷川は7月1日に左手有鉤骨を骨折し、翌2日に登録を抹消。同7日に左有鉤骨鉤切除術を受け、リハビリを経て8月28日に一軍へ復帰した。



復帰初戦となった同日の楽天戦では「3番・中堅」で先発出場。5打数3安打2打点、2得点の活躍を見せ、復帰を待ちわびたファンの期待に応えた。



直近では9月6日のソフトバンク戦に「5番・中堅」で先発。死球で一度出塁したものの、4打数無安打、2三振に終わっていた。9月1日のロッテ戦からは4試合連続で安打が出ておらず、直近は16打数0安打だった。



今季はここまで75試合に出場し、打率.273、10本塁打、33打点、6盗塁、出塁率.328、OPS.799を記録。交流戦では打率.367をマークして首位打者に輝き、西武の交流戦初優勝に貢献して最優秀選手賞を受賞した。



長谷川は通常の登録抹消とは異なり感染症特例の対象となっているため、所定の条件を満たせば10日間を待たずに再登録できる。

















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