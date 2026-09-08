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8日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは湯浅大内野手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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湯浅は健大高崎高から2017年ドラフト8位で巨人に入団。俊足と複数ポジションをこなす守備力を武器とし、プロ9年目の今季は外野にも挑戦していた。



8月26日に今季初めて一軍へ昇格。翌27日のヤクルト戦では坂本勇人の代走で出場し、鈴木大和の適時打で生還。9月1日のDeNA戦でも大城卓三の代走として出場し、石塚裕惺のサヨナラ犠飛で決勝のホームを踏んだ。



今季はここまで4試合に出場し、2打数無安打、2三振、2得点。直近では5日の広島戦に代打で出場したが、空振り三振に倒れていた。



ファームでは今季79試合に出場。打率.214、1本塁打、12打点、8盗塁、出塁率.353、OPS.624を記録している。



規定により、最短で9月18日以降に再登録が可能となる。



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【了】