







メジャーリーグ 最新情報



アスレチックスのジェフ・マクニールが7日（日本時間8日）、サター・ヘルス・パークで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「2番・一塁」で先発出場。9回にサヨナラの適時内野安打を放ち、チームを勝利へ導いた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



アスレチックスは5－4と1点をリードして9回を迎えたが、ホーガン・ハリスがブルージェイズのアンドレス・ヒメネスに今季9号ソロを浴び、土壇場で同点に追いつかれた。



それでもアスレチックスは、その裏に再び好機をつくる。



先頭のマックス・マンシーが代わったルイ・バーランドから三塁への内野安打で出塁すると、ドノバン・ウォルトンが四球を選び、無死一、二塁。



2死となったものの、1番のヘンリー・ボルテがフルカウントから四球を選び、2死満塁とした。



ここで打席に、ここまで4打席凡退のマクニール。2球目に投じられた160キロのストレートを打ち返すと、打球は遊撃方向へ転がった。



遊撃手のヒメネスが捕球して一塁へ送球したが、マクニールが全力疾走で駆け込み、間一髪セーフ。まさに執念の内野安打となり、三塁走者が生還した。



2022年にナ・リーグ首位打者を獲得した経験もあるマクニールは、それまでの4打席で中飛、遊飛、遊ゴロ、二ゴロと無安打だったが、最後の第5打席で殊勲の一打。5打数1安打1打点で試合を終え、今季成績を128試合、打率.268、8本塁打、53打点、OPS.689とした。



アスレチックスは初回に2点を先制すると、3回にも2点、5回にはボルテの9号ソロで加点。一時は5－1とリードしたが、7回に岡本和真の29号ソロなどで3点を返され、9回にはヒメネスの一発で同点とされた。



最後はマクニールが懸命な走塁で内野安打をもぎ取り、6－5でサヨナラ勝ち。終盤に4点差を追いつかれながらも、本拠地で接戦をものにした。

































【動画】執念の内野安打…マクニールの激走で劇的サヨナラ

MLBJapanの公式Xより













Jeff McNeil beats the throw to first and the walk it off!

— MLB (@MLB)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】