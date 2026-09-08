







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、右肘故障から数日前に復帰したばかりのダルトン・ラッシング捕手が再び負傷者リスト（IL）に入った。チームにとっては大きな痛手だが、米メディア『ドジャースウェイ』はメリットもあると指摘している。



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ラッシングは同2日に復帰したが、4試合出場で4打数無安打・3三振とサッパリ。そうした中、同6日に右肘の違和感を訴え、翌7日に無念の再離脱となっている。



同メディアは「ラッシングは右肘内側側副靱帯の軽度断裂から予想以上の回復を見せ、攻撃面での戦力として起用できるまでになっていた。しかし、復帰までのスケジュールは当初からあまりにも急ぎすぎているように見え、今、その現実が表面化し始めているようだ」としつつも、「チームにとって悪いことばかりではない。彼が再びIL入りしたことで、ロースターに都合よく空きが生まれる可能性がある」と主張。



続けて、「大谷は依然として複数の身体的な問題を抱えているが、チームはIL入りを避けようとしている。二刀流選手として登録されているため、IL入りすれば最低15日間は離脱しなければならないからだ。ラッシングがIL入りしたことで、急いで決断を下す必要性は薄れた。ロースターに残したまま少し時間を稼ぎ、数日間余分に休養を取らせることで、再び本来の状態に戻れるかどうかを見ることができる」と具体的なメリットに言及している。











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