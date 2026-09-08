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トロント・ブルージェイズの岡本和真が7日（日本時間8日）、敵地サター・ヘルス・パークで行われたアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。7回の第3打席で、今季29号となるソロ本塁打を放った。



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ブルージェイズが1－5と4点を追う7回、先頭打者として打席に入った岡本は、アスレチックス先発の左腕ジェーコブ・ロペスと対戦した。



初球を見送った後の2球目、内角へ入ったカットボールを強振。高々と上がった打球は左翼スタンドへ飛び込み、反撃の口火を切るソロ本塁打となった。



岡本の本塁打は8月30日（日本時間31日）のシアトル・マリナーズ戦以来、6試合ぶり。今季29号とし、メジャー挑戦1年目でのシーズン30本塁打到達にあと1本と迫った。



岡本の一発で3点差としたブルージェイズは、その後もネーサン・ルークスとアーニー・クレメントの連打で無死一、二塁。さらにアンドレス・ヒメネスの適時二塁打とジョシュ・スミスの犠飛で、4－5と1点差まで詰め寄った。



岡本は2回の第1打席と8回の第4打席で四球を選び、4回の第2打席は左飛。この日は2打数1安打1本塁打、1打点、2四球だった。今季成績は139試合、打率.232、29本塁打、82打点、OPS.754となっている。



ブルージェイズは1点を追う9回、一死走者なしからヒメネスが今季9号ソロを放ち、5－5の同点に追いついた。



しかしその裏、二死満塁のピンチを招くと、ジェフ・マクニールに遊撃への適時内野安打を許して決着。ブルージェイズは終盤の追い上げも実らず、5－6でサヨナラ負けを喫した。

































【動画】内角のカットボールをとらえ左翼席へ、岡本の今季29号

MLBJapanの公式Xより













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【了】