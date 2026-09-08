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シカゴ・カブスの鈴木誠也が7日（日本時間8日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。1点を追う9回、ヒット性の打球を放ったものの、ブルワーズ左翼手ジャクソン・チョーリオの好守に阻まれた。



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カブスは2－4で迎えた9回二死走者なしから、ピート・クロウ＝アームストロングが今季41号となるソロ本塁打。3－4と1点差に迫り、鈴木に第5打席が回ってきた。



ブルワーズの守護神トレバー・メギルに対し、カウント1－1から3球目の89.7マイル（約144.4キロ）のナックルカーブを捉えた。



打球は左翼前へ落ちるかと思われたが、前進してきたチョーリオが最後は滑り込みながらキャッチ。鈴木の安打を奪うファインプレーで、そのまま試合終了となった。



打球速度は81.1マイル（約130.5キロ）、飛距離は278フィート（約85メートル）。抜ければ同点の走者として出塁する場面だったが、チョーリオが抜群の判断と守備範囲を見せた。



鈴木はこの日、初回の第1打席で見逃し三振、3回の第2打席は二ゴロ。5回と7回には四球を選んだものの、最後まで安打は生まれず、3打数無安打、2四球、1三振だった。今季成績は打率.269、24本塁打、80打点、OPS.847となっている。



一方のチョーリオは、守備だけでなくバットでも勝利に貢献。



1－2と1点を追う8回無死二、三塁で右前へ逆転の2点適時打を放った。直後にクリスチャン・イエリッチの犠飛で1点を加え、ブルワーズが4－2とリードを広げた。



カブスは9回にクロウ＝アームストロングの一発で1点差まで迫ったものの、最後はチョーリオの好守に阻まれ、3－4で敗戦。



ブルワーズはチョーリオの攻守にわたる活躍で接戦を制した。

































【動画】これでゲームセット…チョーリオのスライディングキャッチ

MLBJapanの公式Xより













😎9回、 のヒット性の当たりを

ジャクソン・チョーリオがスライディングキャッチ！



このファインプレーでゲームセット！ が4-3でカブスに勝利しました🔥

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【了】