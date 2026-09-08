【岸和田市×楽天グループ×TryHard Japan】官民連携で「だんじりラボ」を開催～岸和田だんじり祭をきっかけに、地域との継続的なつながりや二地域居住へ～

「岸和田だんじり祭」を入口に、地域との継続的なつながりや二地域居住へ

岸和田だんじり祭の様子（写真提供：岸和田市）

岸和田市は、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）および株式会社TryHard Japanの協力のもと、2026年９月19日（土曜日）20日（日曜日）に、岸和田市立公民館・中央地区公民館で「もっと楽しむだんじりラボ～ふるさと住民サロン～」（以下「だんじりラボ」）を開催する。

会場では、岸和田だんじり祭の生中継、岸和田の特産品や食の体験、だんじりの歴史を学べるコーナーなどが用意される。祭りの熱気を感じながら、家族でゆっくり過ごし、岸和田の文化や魅力に触れられる空間となる予定だ。

岸和田だんじり祭との出会いを、継続的なつながりへ

300年以上の歴史と伝統を誇る岸和田だんじり祭は、地域の人々によって受け継がれてきた岸和田を代表する文化である。

今回開催される「だんじりラボ」は、祭りを一度きりの観光で終わらせず、岸和田を「知る」「再び訪れる」「地域の活動に参加する」きっかけにつなげることを目的とした取組みだ。

国が創設を目指す「ふるさと住民登録制度」は、実際に居住していなくても、継続的に関わりたい地域を選び、「ふるさと住民」として登録できる仕組みである。

岸和田市は、だんじり祭を入口に地域への理解を深めてもらい、将来的なふるさと住民登録、地域活動への参画、二地域居住などへ段階的につなげることで、岸和田と関わり続ける人を増やすことを目指している。

官民連携で「見る」から「関わる」へ

本取組は、楽天が2025年９月に設立した「ふるさと住民応援コンソーシアム」の活動の一環として実施するもので、岸和田市は2026年３月から同コンソーシアムに参画している。

行政と民間企業が連携し、祭りの観覧に地域産品、学び、滞在の要素を組み合わせることで、地域との新たな接点をつくることを目指している。

だんじりラボで楽しめること

• 大型モニターで岸和田だんじり祭を生中継（テレビ岸和田提供）

• 岸和田の特産品や食を体験

• 祭りの合間に家族でくつろげる屋内休憩スペース

開催概要

名称：もっと楽しむだんじりラボ～ふるさと住民サロン～

日時：2026年９月19日（土曜日）・20日（日曜日） 各日９時00分～17時30分

会場：岸和田市立公民館・中央地区公民館 ４階多目的ホール（大阪府岸和田市堺町１番１号）

実施：岸和田市

協力：楽天グループ株式会社、株式会社TryHard Japan

※入場には、下記対象プランの予約・購入が必要。料金や利用条件は各商品ページを確認。

予約・利用方法

楽天トラベル観光体験

だんじり観覧席とだんじりラボがセットになったプランと、だんじりラボのみを楽しめるプランを販売している。

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/60392



JTB「岸和田だんじり祭商店街観覧ベース」

同商品を購入した人には、だんじりラボの入場チケットが無料で配布される。

https://www.jtb.co.jp/leisure/fp/qSP1728/

問い合わせ先

岸和田市 総合政策部 成長戦略課 未来投資担当

電話：072-447-4056 メール：seichou@city.kishiwada.lg.jp

関連リンク

ふるさと住民登録制度（総務省）

岸和田だんじり祭（岸和田市公式ウェブサイト）

岸和田市公式ホームページ

楽天グループ株式会社

株式会社TryHard Japan