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フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーが7日（日本時間8日）、シチズンズ・バンク・パークで行われたアトランタ・ブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回の第4打席で、今季43号となる決勝ソロ本塁打を放った。



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両チーム無得点で迎えた8回二死走者なし。シュワーバーは、ブレーブス2番手の右腕ディディエ・フエンテスが投じた5球目、真ん中付近に入った160キロの直球を捉えた。



打球は右翼へ高々と舞い上がり、そのまま2階席へ。打った瞬間に本塁打を確信させる一発で、均衡を破る先制点をもたらした。打球速度は107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離は415フィート（約126.5メートル）、打球角度は29度を記録した。



シュワーバーはこれで3試合連続本塁打。今カードでは41号、42号、43号と3戦続けてアーチを架け、メジャートップの座を守った。41本で2位のピート・クロウ＝アームストロング（カブス）との差を2本に広げている。



この日は初回の第1打席でも右前打を放ち、4打数2安打1本塁打、1打点。今季成績を138試合、打率.243、43本塁打、87打点、OPS.888とした。



試合は両先発による投手戦となり、ブレーブスのグラント・ホームズは6回3安打無失点。フィリーズ先発のヘスス・ルザードも相手打線に得点を許さず、0－0のまま終盤を迎えた。



シュワーバーの一発で援護を受けたルザードは、9回も続投。一死からロナルド・アクーニャJr.に四球を与えたものの後続を断ち、9回109球を投げて2安打無失点、12奪三振、1四球でメジャー初完投・初完封を達成した。



フィリーズはシュワーバーの本塁打による1点を守り切り、1－0で勝利。本拠地でのブレーブス4連戦を2勝2敗で終え、ナ・リーグ東地区首位のブレーブスとのゲーム差を4とした。





































【動画】3試合連発！シュワーバーの今季43号がこちら

MLB Japanの公式Xより













🔥カイル・シュワーバー、3試合連発🔥

ゲーム唯一の得点となる43号決勝ホームラン💥



0-0、同点の8回裏

均衡を破るライトスタンドへの先制弾💪

先発ルザードが完封でこの1点を守り切り がロースコアゲームを制しました！

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【了】