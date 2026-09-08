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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが7日（日本時間8日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「5番・左翼」で先発出場。6回の第3打席で、今季13号となる3ラン本塁打を放った。



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ドジャースが2－1と1点をリードして迎えた6回一死一、二塁。ヘルナンデスは、レッズ2番手の左腕ブランドン・ウィリアムソンと対戦した。



ウィリアムソンが投じた2球目のチェンジアップを振り抜くと、鋭い打球が左翼方向へ伸び、そのままスタンドへ。リードを5－1に広げる貴重な3ランとなった。



ドジャースは初回、エリー・デラクルーズの24号ソロで先制を許した。打線はレッズ先発のチェース・バーンズに3回まで無安打に抑えられたものの、バーンズが降板したあとの5回に反撃。先頭のヘルナンデスが左前打を放つと、二盗を決めて好機を演出した。



その後、二死一、二塁から代打ミゲル・ロハスが三ゴロを放ち、相手の悪送球で走者2人が生還。ドジャースが2－1と逆転した。



ヘルナンデスは2回の第1打席で空振り三振に倒れたが、5回に左前打、6回には3ラン。今季の本塁打数を13、打点を55に伸ばし、盗塁も今季4個目を記録した。



試合は8回に入り、ドジャースが6－3とリードしている。





































【動画】リードを広げる1発、テオスカーの今季13号3ランがこちら

MLBの公式Xより













Teoscar Hernández ropes a 3-run shot 💪

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