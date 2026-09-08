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シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロングが7日（日本時間8日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブリュワーズ戦に「1番・中堅」で先発出場。9回の第5打席で、今季41号となるソロ本塁打を放った。



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カブスが2－4と2点を追う9回二死走者なし。クロウ＝アームストロングは、ブリュワーズの守護神トレバー・メギルが投じた2球目、99.6マイル（約160.3キロ）の直球を捉えた。



打球は右中間方向へ一直線に伸び、そのままスタンドへ。試合終盤に1点差まで迫る一発となった。打球速度は107.9マイル（約173.6キロ）、飛距離は400フィート（約121.9メートル）、打球角度は25度を記録した。



前日のマーリンズ戦で自身初のシーズン40本塁打に到達しており、これで2試合連続のアーチ。43本でメジャートップに立つフィリーズのカイル・シュワーバーを2本差で追っている。



この日は長打力だけでなく、俊足でも存在感を示した。5回二死走者なしの第3打席で死球を受けると、今季34個目の盗塁に成功。7回二死走者なしの第4打席では中前打を放ち、再び二盗を決めた。



その後、アレックス・ブレグマンの中前適時打で勝ち越しのホームを踏んだ。



1試合2盗塁で今季35盗塁とし、自身が昨季記録したキャリアハイに並んだ。現在は「41本塁打、35盗塁」となり、メジャー史上7人目となる「40本塁打、40盗塁」の達成まであと5盗塁に迫っている。



この日の成績は4打数2安打、1本塁打、1打点、2得点、1死球、2盗塁。今季成績を145試合、打率.281、41本塁打、97打点、35盗塁、OPS.953とした。



試合はカブスが7回に2－1と勝ち越したものの、8回に先発マット・ボイドと救援陣が3点を失い逆転を許した。9回にクロウ＝アームストロングの一発で1点差に迫ったが、続く鈴木誠也が左直に倒れて試合終了。



カブスは3－4で敗れ、首位ブリュワーズとのゲーム差は8に広がった。

































【動画】完璧な当たり…PCAの2戦連発となる41号！

MLBJapanの公式Xより













【PCA弾】ピート・クロウ=アームストロング

2試合連発！41号ホームラン💥



2-4の最終回、2アウトから

意地のソロホームラン🔥

今日2盗塁を決め、現在『41-35』です！

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【了】