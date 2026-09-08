







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季中に投手として再登板する可能性が極めて低くなった。球団は正式に投手としての今季終了を決めてはいないものの、デーブ・ロバーツ監督は残された日程を考えれば復帰は現実的ではないとの見方を示した。米メディア『ドジャース・ビート』のロス・ロイヤーズ記者が言及した。



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大谷の投球プログラムは現在も停止したままとなっている。ここ1週間ほとんど投げていないことに加え、再び登板できる状態まで調整するには時間が足りなくなりつつある。



ロバーツ監督は大谷の投手復帰について「カレンダーを見れば、そして彼が先週どれだけの球数を投げたかを考えれば、容易に想像がつくだろう」と語った。



さらに、1イニング限定のオープナーとして登板する可能性についても「可能性は低い」と明言。短いイニングであっても、今季中に再びマウンドへ立つ見通しは厳しくなっている。



厳しい状態が続く大谷についてロイヤーズ氏は「彼の復帰が実現すれば、レギュラーシーズンの終盤における打線は強化されるだろう。一方、投手としての見通しは大きく異なる。正式な登板中止は発表されていないものの、ロバーツ監督の発言からは、現時点ではその可能性は低いことが示唆されている」と言及した。



今季は開幕から圧倒的な投球を続けてきただけに、大谷が投手復帰を断念すれば痛手となる。来季以降も二刀流を続けるのであれば、より慎重に管理するべきなのかもしれない。











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