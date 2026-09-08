







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースにとって、同じ都市を本拠地とするロサンゼルス・エンゼルスはライバルの一つとなっている。そのエンゼルスは先日、40億ドルでの球団売却が合意に至ったが、これについてタリック・スクーバル投手が言及したという。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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エンゼルスは2003年にアート・モレノオーナーによって買収されたが、選手編成にたびたび口を挟む、人件費や設備費の投入に消極的などとして、体制刷新を望む声が少なくなかった。そんな中、NFLのロサンゼルス・ラムズなど、複数のプロスポーツチームを保有するスタン・クロエンケ氏への売却が合意に至ったことが日本時間2日に伝えられた。



同メディアによると、「この動きによってエンゼルスは一気に魅力的な移籍先になるか」と聞かれたスクーバルは、「間違いなくそうだ。豊富な資金力を持つオーナーというだけでなく、ラムズを今のような強豪に作り上げたオーナーでもある。勝つことを大切にするオーナーだ」と断言。



さらに、「彼がエンゼルスにもたらす影響？ 本当に勝つことを大切にし、そのためなら必要なことは何でもする、投資を惜しまないオーナーがやって来るということだ。それはグラウンドでプレーする選手だけでなく、クラブハウスの改修のような舞台裏の部分も含まれる。そうした設備を最先端のものにするために、色々なところが変わっていくと思う」と言及している。











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