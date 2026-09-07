「達成感はあったものの、やっぱり本当に好きなんでしょうね。好きという思いが強かったから、心が動いたのかなと思います」

そう語るのは、NMB48卒業からおよそ10年を経て、アイドルとして再び活動を開始した藤江れいなだ。石田晴香プロデュースの新グループ・unFinale Tokyoで5月23日に再デビューした彼女は、9月5日にはソロデビュー曲「途中」を初披露した。AKB48やNMB48での活動に「達成感があった」と振り返るが、彼女の心境には、どんな変化があったのか。藤江れいなの過去、現在、未来について、率直に語ってもらった。

ソロデビューを発表した藤江れいな 撮影：岸豊

“旦那”石田晴香から突然のオファー「気づいたら心が動いていた」

――AKB48、NMB48を卒業してから時間が経った中で、もう一度アイドルとしてステージに立とうと思った一番大きな理由は何だったのでしょうか。

アイドルとしては、2007年から2017年まで丸10年活動してきて達成感があったので、もうやるつもりはなかったんです。2026年は辞めてから10年目のタイミングで、AKB時代に親友で、ファンの方にも「旦那と嫁」と言われるくらい仲が良かった石田晴香というメンバーがいるんですけど、その子が「アイドルをプロデュースします」とSNSに投稿したので、冗談で「よーし、私の出番か!」とリプを送ったら、その日にオファーが来て(笑)。「本当に入らない?」と言われて、最初は一度断っていたんです。

さすがに年齢を考えて、もう30代だし、今からアイドルをやるという選択肢は自分の中にはないかもしれないと話していたんですけど、「私もアイドルをやるよ」と言ってくれて。いろいろ話しているうちに私も楽しくなって、「やってみようかな」と、気づいたら心が動いていたんです。当時の楽しかった思い出を振り返ったときに、またあのステージに立って、自分の名前を呼ばれる瞬間を味わえる。またうれしい時間をみんなと作れるかもしれないなという思いから、再び始めることにしました。

――石田さんからの言葉で気持ちが高まっていったとのことですが、心のどこかにアイドルへの未練や「またいつか」という気持ちはあったのでしょうか。

もともとアイドルが好きだったのと、歌が好きだったということもあって、卒業した後もいろいろなライブを見に行っていました。それこそ、もともといたAKB48やNMB48のライブも見に行って、気づくと自然に踊っていたりして(笑)。達成感はあったものの、やっぱり本当に好きなんでしょうね。好きという思いが強かったから、心が動いたのかなと思います。

――ファンの方からも大きな反響がありましたよね。とはいえ、一度アイドルを卒業した経験があるからこそ、再び始めることへの不安はありませんでしたか。

その点で心配だったのは、体力面くらいでした(笑)。アイドルを辞めてから運動を一切していなかったので、本当にそこだけ心配で。いざレッスンが始まったら、毎日筋肉痛になって、しゃがむ振りなどが本当にきつくて、体がパキパキいうんですよ(笑)。でも、やっぱり慣れですね。3カ月が経って、ようやく体力も戻ってきて、25～30分くらいのライブもスムーズにこなせるようになってきました。

年下メンバーから教えてもらっている面のほうが大きい

――10年の経験があるからこそ、年下のメンバーの方に還元できるものもありますか?

でも、10年空いた分、アイドルの文化も相当変わっていると思うんです。今は教えられるというより、教えてもらっている面のほうが大きいですね。

――どんな面に変化を感じますか?

もともとAKB48はいわゆる地上で、今のunFinale Tokyoはいわゆる地下と呼ばれる部分だと思うんです。そこでも相当違いがあって、地下アイドルの文化は独特なものが多いので、入った瞬間は「あれ? 思っていたアイドルとは違ったぞ」というのが第一印象でした。

――地下アイドルの文化を「喰らった」と感じたエピソードはありますか?

別に悪い面ではないですけど(笑)、例えばライブが終わったら毎回特典会をするとか。

――より近いということですね。

本当に身近に感じられます。週に4～5回ファンの方と会う機会というのは、今まで本当になかったので。距離感だったり、コールの文化だったり、そこも相当な差がありますね。