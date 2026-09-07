大谷翔平、4年連続MVP受賞は不可能か…米メディアが確信した最大の理由とは









大谷翔平 最新情報

ナ・リーグMVP争いで、シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手がさらに評価を高めている。8月のナ・リーグ月間最優秀選手に選出され、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を上回ってMVP最有力候補に浮上したとの見方が出ている。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョー・ナジャリアン記者が言及した。



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クローアームストロングが月間最優秀選手に選ばれるのは今季2度目で、6月に続く受賞となった。8月はリーグ最多の本塁打14、OPS1.069を記録。33本の安打のうち21本が長打だった。



シーズン成績でも、3日（日本時間4日）時点で打率.280、出塁率.375、長打率.568、本塁打39、盗塁32、wRC+157、fWAR9.3を記録している。fWARはメジャートップで、「40-40」だけでなく、WAR二桁到達も視野に入っている。



一方、大谷は直近2か月にわたって故障の影響で登板できず、打撃成績も下降傾向にある。今季は投手としても高いパフォーマンスを見せていたものの、その二刀流の価値を継続的に示せていないことがMVP争いに影響している。



躍進を続けるクローアームストロングについてナジャリアン氏は「月間最優秀選手に選出されたことで、彼のMVP受賞の可能性はさらに高まった。カブスがポストシーズンで大きな波乱を巻き起こすことを目指して準備を進める中、彼は9月もウィリー・メイズ氏を彷彿とさせる好調を維持したいところだ」と言及した。



4年連続のMVP受賞に近づいていた大谷だが、負傷によって受賞の可能性は日に日に遠のきつつある。しかし、ここで無理して試合に出場して長期離脱となっては本末転倒のため、まずは状態を上げることを最優先にしたい。











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