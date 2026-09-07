







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ワシントン・ナショナルズと戦い7-5で勝利した。この試合ではムーキー・ベッツ内野手が試合終盤に値千金の逆転弾を放っているが、本格的に復調を果たしたといっていいのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同戦のベッツは4-5とドジャース1点ビハインドの8回裏2死一、二塁の場面で、相手投手が投じた2球目のストレートを強振。打球は左翼スタンドに飛び込む逆転の18号3ランとなった。



同メディアは「ベッツは昨季と同様に今季も前半戦で苦戦し、オールスターブレイクを迎えた時点ではOPS.709、wRC+94だった。しかし、それ以降は明らかに調子を上げており、打線をけん引する存在の一人となっている。9月はここまで6試合で25打数9安打、10打点を記録し、全ての試合で得点を挙げている。また、6試合中4試合で複数安打を記録している」と言及。



続けて、「彼の復調は、ポストシーズンを迎える前に本来の調子を取り戻す必要があるドジャースにとって、まさに絶好のタイミングとなっている。現在、チームはナリーグの第2シードを競っており、2年連続でワイルドカードシリーズから戦う可能性も十分にある。しかし、ベッツがこの勢いをポストシーズンまで維持できれば、ワールドシリーズ連覇中のチームにとって、それはそれほど大きな問題にはならないだろう」と記している。











【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】