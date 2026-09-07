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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
7日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは廣瀨隆太内野手を一軍登録から抹消した。
廣瀨は慶応高、慶応大を経て、2023年ドラフト3位でソフトバンクに入団。
プロ3年目の今季は開幕一軍入りを果たし、4月3日に登録を外れた。その後は5月26日に再昇格し、7月19日に抹消。8月16日から再び一軍に加わっていた。
8月25日のロッテ戦では、初回に左中間を破る走者一掃の3点適時二塁打を放ち、勝利に貢献。今季はここまで30試合に出場し、打率.232、1本塁打、11打点、出塁率.323、OPS.664を記録している。
直近の出場は8月29日のオリックス戦。「8番・一塁」で先発し、3打数1安打1得点だった。その後は出場機会がなく、今回の登録抹消となった。
最短で9月17日以降に再登録が可能となる。
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