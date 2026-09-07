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シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロングが6日（日本時間7日）、ローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ戦に「1番・中堅」で先発出場。5回の第3打席で、今季40号となる同点ソロ本塁打を放った。



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カブスが2－3と1点を追う5回2死走者なし。クロウ＝アームストロングは、マーリンズ先発の右腕タイラー・フィリップスが投じた初球、136キロのスライダーを捉えた。



打球は右翼ポール方向へ上がり、そのままスタンドへ。試合を3－3の振り出しに戻す一発となった。打球速度は111.2マイル（約178.9キロ）、飛距離は約403フィート（約123メートル）を記録した。



クロウ＝アームストロングにとって、これが自身初となるシーズン40本塁打。カブスでは2005年に46本塁打を放ったデレク・リー以来21年ぶり、球団史上10人目の到達となった。左打者では1970年に42本塁打を記録したビリー・ウィリアムズに続く2人目の快挙だ。



さらに24歳以下のカブス選手では、1955年に44本塁打を放ったアーニー・バンクスに次ぐ球団史上2番目の記録。今季40本塁打は、42本でメジャートップに立つカイル・シュワーバーに次ぐMLB単独2位となっている。



今季はすでに33盗塁を記録しており、史上7度目となる「40本塁打、40盗塁」の達成まであと7盗塁。残り18試合で、メジャー史に名を刻む大記録へ挑む。



この日は3回の第2打席でも左犠飛を放ち、3打数1安打2打点。今季成績を144試合、打率.280、40本塁打、96打点、33盗塁、OPS.946とした。



試合はクロウ＝アームストロングの一発でカブスが同点に追いついたものの、その裏に投手陣が5点を失った。7回にも2点を追加され、カブスは3－10で敗戦。連勝は3で止まったが、敵地での3連戦は2勝1敗で勝ち越した。

































【動画】こんなに軽々と…PCAの40号がこれだ！

MLBJapanの公式Xより













【快挙】PCA 40号同点ホームラン💥

40本塁打は球団史上10人目、左打者では2人目🎉



ピート・クロウ=アームストロング

自身初の40本塁打 現在MLB2位！

『40-40』の達成まで、あと7盗塁です🔥

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【了】