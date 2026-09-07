







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは9月に入っても、カイル・タッカー外野手が依然として打撃不振に苦しんでいる。レギュラーシーズンの成績を持ち直すのはもはや厳しい状況となっているが、米メディア『ドジャースウェイ』は慣れの問題が大きいのではと指摘している。



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今季のタッカーは6日終了時点で、134試合、打率.225、12本塁打、59打点といった数字にとどまっている。9月は5試合、打率.133、1本塁打、2打点とさらに数字が悪化している状況だ。



同メディアは「スター選手が揃うロースターの中で、タッカーはなぜこれほど苦戦しているのか。事情に詳しい関係者の一人は、大きな注目を浴びる環境にまだ馴染めていないことに理由があると語った。彼は『大谷と山本由伸投手を除けば、ドジャースに移籍してきた選手が適応に苦しむということはこれまでもあった。1年目にはそのための期間が必要なんだ。私の直感では、タッカーはプレーオフで大きな仕事をすると思う。最も注目が集まる大舞台になるほど、良いプレーをする選手だからだ』と述べた」と言及。



続けて、「別の関係者はタッカーをコディ・ベリンジャー外野手になぞらえた。彼はドジャースで2年連続不振に陥った後、2022年オフにノンテンダーFAとなった。その後はまずシカゴ・カブス、そして現在はニューヨーク・ヤンキースで再びオールスター級の選手となっている」と記している。











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