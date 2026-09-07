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7日のプロ野球公示で、阪神タイガースは岡城快生選手を一軍登録から抹消した。



岡城は2025年ドラフト3位で筑波大から阪神に入団したプロ1年目外野手。岡山一宮高から筑波大へ進み、右投右打の外野手としてプロ入り。走攻守での伸びしろを評価され、ルーキーイヤーから一軍での出場機会をつかんでいた。



しかし、今季はここまで15試合に出場し、打率.152、0本塁打、1打点。34打席で5安打、11三振と、限られたチャンスの中でバットで結果を残しきれず、7日に登録抹消となった。



一方、今季のファームではここまで66試合に出場し、打率.249、0本塁打、15打点をマーク。22盗塁を記録しており、二軍では持ち味のスピードを生かしたプレーを見せている。



二軍で見せている機動力を、一軍の限られた出場機会の中でどうアピールにつなげるかが定着への課題となっている。



ドラフト3位で期待を受けて入団したルーキー外野手だけに、ファームで打撃面の確実性を高め、再び一軍の外野争いに食い込みたいところだ。

















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