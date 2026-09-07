





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



7日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは萩尾匡也選手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







萩尾は2022年ドラフト2位で慶応大から巨人に入団したプロ4年目外野手。



2年目の2024年には56試合に出場し、打率.215、2本塁打、12打点をマーク。外野の一角として一軍定着が期待されたが、昨季は9試合の出場にとどまり、打率.174、0本塁打、0打点とアピールしきれなかった。



巻き返しを期した今季だったが、ここまで7試合に出場し、6打数無安打で打率.000。盗塁を1つ記録したものの、限られた出場機会の中でバットで結果を残せず、7日に登録抹消となった。



一方、今季のファームではここまで64試合に出場し、打率.248、1本塁打、17打点をマーク。出塁率.316、長打率.350と突出した数字ではないが、二塁打7本、三塁打3本を放つなど、持ち味を示す場面もあった。



二軍で積み重ねてきた打席内容を、一軍でどう結果につなげるかが定着への課題となっている。



ドラフト2位で期待を受けて入団した外野手だけに、ファームで改めて状態を整え、再び一軍の外野争いに食い込みたいところだ。



















【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】