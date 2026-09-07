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フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバーが6日（日本時間7日）、シチズンズ・バンク・パークで行われたアトランタ・ブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。7回の第4打席で、2試合連続となる今季42号ソロ本塁打を放った。



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フィリーズは7回、ブランドン・マーシュの代打で登場したデレク・ヒルの10号ソロで3－1とリードを2点に広げ、なお2死走者なしでシュワーバーの打席が回ってきた。



シュワーバーは、ブレーブスの2番手左腕ディラン・ドッドがカウント1－1から投じた3球目に反応する。高めのボールゾーンに来た155キロのシンカーを振り抜くと、打球は右翼スタンドへ一直線。



打球速度107マイル（約172キロ）、角度25度、飛距離370フィート（約113メートル）を記録する今季42号ソロとなり、フィリーズは4－1とリードを3点に広げた。



シュワーバーは前日の同カードでも41号ソロを放っており、これで2試合連続本塁打。この日に40号を放ったシカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロングとの差を再び2本に広げ、両リーグ単独トップを守った。



この日は3打数1安打1本塁打1打点、1四球。今季成績を137試合、打率.241、42本塁打、86打点とした。



昨季は自己最多の56本塁打でタイトルを獲得しており、2年連続3度目の本塁打王へ向けてアーチを積み重ねている。



試合はフィリーズが7回までに4－1とリードしたものの、8回にロナルド・アクーニャJr.の16号3ランで4－4の同点に追いつかれた。



9回にはオースティン・ライリーの適時三塁打で勝ち越しを許し、4－5で逆転負けを喫した。





































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MLB Japanの公式Xより













2試合連発！カイル・シュワーバー

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