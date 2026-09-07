







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの林安可が6日、みずほPayPayドームで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「6番・指名打者」で先発出場。6回の第3打席で、今季8号となるソロ本塁打を放った。







ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる

渡辺元GMの著書『獅子回顧録』［PR］







西武が4－0とリードして迎えた6回、先頭打者として打席に入った林安可。



ソフトバンク先発・上茶谷大河がカウント2－2から投じたチェンジアップを捉えると、打球は右翼のホームランテラスへ飛び込んでいった。



西武のリードを5点に広げる一打に、左翼スタンドでは無数の台湾国旗が揺れ、林安可はファンの声援に豪快なアーチで応えた。



林安可の本塁打は、8月28日の楽天戦以来となる5試合ぶり。第1打席でも投手への内野安打を放っており、この日は5打数2安打1本塁打1打点を記録した。



台湾プロ野球の統一ライオンズで7年間プレーし、通算112本塁打を記録した左の強打者。来日1年目の今季は67試合に出場し、打率.233、8本塁打、28打点という数字を残している。



西武は初回、小島大河の適時二塁打で先制。2回にも小島が9号3ランを放ち、序盤から試合を優位に進めた。先発の武内夏暉は6回6安打1失点の好投で今季11勝目。西武が5－2で勝利し、連敗を3で止めた。

































【動画】強いスイング！林安可の第8号ホームラン

DAZNベースボールのXより













らしい軌跡を描いた



レフトスタンドには無数の🇹🇼

林安可 第8号ソロホームラン



⚾️ソフトバンク×西武

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)ライオンズの選手たちの獲得経緯がわかる渡辺元GMの著書『獅子回顧録』【平良海馬編】無料公開中［PR］

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】