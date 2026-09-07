千葉ロッテマリーンズは明日9月8日より、マリーンズストア各店にて漫画家キューライス氏とのコラボグッズを開始することを発表した。

今回販売するグッズはキューライス氏が手掛ける「絶滅寸前の動物 ハッチンパモス」のキャラクターを使用したグッズ。

マリーンズのキャップを着用した「ハッチンパモス」がデザインされたTシャツやフェイスタオルなど、計5種類のラインナップを用意。

商品詳細は下記をご覧ください。

＜絶滅寸前の動物 ハッチンパモス×マリーンズ コラボグッズ 商品詳細＞

・Tシャツ（サイズ：S、M、L、XL）：4,400円

・フェイスタオル：2,400円

・芝生アクリルスタンド（デザイン：直立パモス、バットとパモス、キャップとパモス、バァーン、ボールとパモス）：880円

・ランダムステッカー(全5種)：660円

・ランダム缶バッジ(全5種)：660円

＜キューライス氏について＞

1985年栃木県生まれ。東京造形大学アニメーション専攻一期生、同大学院修了。漫画家、イラストレーター、絵本作家、アニメーション作家として活動している。

主な漫画作品に「ネコノヒー」「スキウサギ」「悲熊」がある。

絵本作品では『ニンジンジン』が第１回みんなのよみきかせ絵本大賞の「園児さんと先生でえらぶ！よみきかせ絵本部門」 の大賞、『シカしかいない』が第17回MOE絵本屋さん大賞3位を受賞。

＜『絶滅寸前の動物 ハッチンパモス』について＞

白くてころっとしたフォルムの動物、ハッチンパモスを描いたマンガ作品。

ハッチンパモスは些細なことですぐに死んでしまう絶滅危惧種。

愛すべきどんくささや、ハッチンパモスの魅力に取り憑かれた人々の様子がコミカルに描かれている。

『絶滅寸前の動物 ハッチンパモス１』『絶滅寸前の動物 ハッチンパモス2』 各巻定価：1200円＋税 白泉社

※グッズの詳細はマリーンズオンラインストアでご確認ください。

【グッズ写真】「ハッチンパモス」コラボのアクスタ、ステッカーなど

[caption id="attachment_288102" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_288101" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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【了】