







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの井上広大は6日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「7番・左翼」で先発出場。2回の第1打席で、今季4号となる先制ソロ本塁打を放った。



両チーム無得点で迎えた2回2死走者なしの場面。打席に入った井上は、オリックス先発左腕・曽谷龍平がフルカウントから投じた148キロの直球を振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は、そのまま京セラドーム大阪の左翼スタンドへ。井上が持ち前のパワーを発揮し、出身地である大阪で豪快なアーチを描いた。



井上の本塁打は5月23日の楽天戦以来。シーズン4本塁打は、阪神時代の2024年に記録した3本を上回る自己最多となった。この一発で今季11安打のうち4本が本塁打となり、その長打力を改めて印象づけた。



履正社高では3年夏の2019年に甲子園優勝を経験。同年のドラフト2位で阪神タイガースに入団した。



2025年12月の現役ドラフトでロッテへ移籍し、新天地で迎えた今季は、この試合を終えて34試合に出場。打率.147、4本塁打、7打点としている。



ロッテは4回に藤原恭大、5回には西川史礁が適時打を放って加点。投げては先発のルケーシーが7回まで無安打に抑える好投を見せ、8回途中1安打無失点で来日初勝利を挙げた。



試合はロッテが3－0で勝利。井上の一発が、決勝点となった。

































【動画】地元大阪で豪快弾、井上広大の第4号先制ホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













地元大阪で



流石のパワーで持って行った

井上広大が第4号先制ホームラン



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【了】