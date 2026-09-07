日本野球機構は7日、2026年度パーソル パシフィック・リーグ選手権試合の追加試合日程を発表した。

8月22日に雨天中止となったロッテ－日本ハム（ZOZOマリンスタジアム）の振替試合が10月1日に決定。ロッテは9月25日の西武戦から10月4日の楽天戦にかけて10連戦となった。

10月2日のソフトバンク戦で角中勝也の引退セレモニー、10月3日に唐川侑己の引退セレモニーが開催される予定だ。

▼ パ・リーグの追加日程

10月1日（木） ロッテ－日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

▼ ロッテの10連戦の日程

9月25日（金）vs西武（ベルーナドーム / 18時00分開始）

9月26日（土）vs西武（ベルーナドーム / 14時00分開始）

9月27日（日）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

9月28日（月）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

9月29日（火）vs楽天（楽天モバイル / 18時00分開始）

9月30日（水）vs楽天（楽天モバイル / 18時00分開始）

10月1日（木）vs日本ハム（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

10月2日（金）vsソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

10月3日（土）vsソフトバンク（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）

10月4日（日）vs楽天（ZOZOマリンスタジアム / 18時00分開始）