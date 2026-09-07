阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの佐藤輝明が6日、甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・三塁」で先発出場。4回の第２打席で、今季35号となるソロ本塁打を放った。







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阪神が0－3と3点ビハインドの4回、二死走者無しの場面で佐藤の第2打席が回ってきた。



DeNA先発・竹田祐がカウント2－1から投じた内角148キロの直球を振り抜くと、打球は高々と舞い上がり、そのまま右中間スタンドへ。



これが今季35号のソロ本塁打となり、阪神が1－3と2点差に縮めた。



佐藤は3日のヤクルト戦で2本塁打を放っており、これが2試合ぶりの一発。9月は出場5試合で早くも5本塁打と、シーズン終盤に入ってアーチを量産している。



この日は4打数1安打1打点。今季成績を122試合、打率.320、35本塁打、92打点とした。打率、本塁打、打点の3部門でセ・リーグトップに立つ主砲が、その規格外の長打力を改めて示した。



試合は阪神先発の大竹耕太郎が2回に3点を失い、佐藤の本塁打で2点差に迫ったものの、7回に再び失点。打線は5安打1得点に抑えられ、阪神が1－4で敗れた。



佐藤の一発が、チーム唯一の得点となった。































【動画】とんでもないパワー！佐藤輝明の35号本塁打



DAZNベースボールの公式Xより













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真芯じゃなくてもフェンスオーバー

佐藤輝明 第35号ソロホームラン



⚾️阪神×DeNA

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【了】