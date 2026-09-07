ロッテは7日、9月16日楽天戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）で、和田アキ子さんとお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさんが来場することになったと発表した。

TBSテレビ系列で放送中の番組「アッコとジャンボ」から和田アキ子さんとお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさん来場し、セレモニアルピッチを行う。今回の様子は、10月6日に同番組で放送予定。

▼ 和田アキ子さん コメント

「9月16日楽天戦にて、始球式をさせていただく事になりました。始球式は人生で2度目なんですが、今からもう緊張しています。試合を盛り上げられるように、ジャンボと2人で精一杯頑張ります！！」

▼ お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかおさん コメント

「幕張出身でロッテファンクラブに入り、自転車で試合を見にいってました！そんな憧れのマリンスタジアムにお邪魔させて頂くのは夢のようです。アッコさんが一生懸命練習をされていますので、是非温かい目で見守って下さると嬉しいです！スカウトの皆さんはアッコさんに目を光らせていて下さい！」

▼ 「アッコとジャンボ」 番組概要

芸能界の新旧デッカい2人が名所周辺に出没！名所の近くにありながらも、その影に埋もれる「名店」を探す、ワンダージャンボバラエティ！名所の付近にはどんなお店や人々がいるのか？アッコとジャンボ、2人で協力して名店や名所をご紹介します！毎週火曜深夜0時56分〜放送中（関東ローカル）