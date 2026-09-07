西武は7日、本日からオリジナルの号外新聞の画像を作ることができる特別応援企画を実施すると発表した。

西武は6日の試合終了時点で首位と6ゲーム差の2位を堅守し、2019年以来7年ぶりのリーグ優勝を狙える位置にいる。残り18試合を最後まで喰らいつきながら戦い、ファンと頂点を目指す。

この企画は、リーグ優勝を目指して終盤戦を戦う選手たちをファンにさらに後押ししてもらおうと企画したもの。本日公開したスマートフォン向けの特設サイトでは、14人の選手から好きな選手と見出しの文字を選択し、さらにお好きな画像と組み合わせることで、自分だけの号外新聞を作成することができる。

例えば、多彩な投球術が特徴な隅田知一郎投手の見出しは「緩急の魔術師」、勝負強さが光る小島大河選手は「一発逆転ルーキー」など、思い思いのキャッチフレーズをつけて楽しめ、応援メッセージも入れることができる。

なお、ホーム最終戦の9月29日（火）までの期間中、作成した号外新聞の画像を「#最後まで喰らいつけ」のハッシュタグをつけてXまたはInstagramに投稿すると、抽選で14名に自身が作成したオリジナル号外に該当選手のサインを入れてプレゼント。さらに、SNSに投稿いただいた号外新聞の一部を、ベルーナドームのビジョンやデジタルサイネージなどで掲出する。

また、『2026 パーソル クライマックスシリーズ パ』の本拠地開催の可能性があるファーストステージおよびファイナルステージのチケットを、9月18日（金）の2026埼玉西武ライオンズシーズンシート契約者・ファンクラブ先々行抽選から順次販売。順位が確定後、ファンクラブweb先行販売を開始し、一般販売の詳細は決まり次第オフィシャルサイトで案内。

▼ 隅田知一郎投手 コメント

「いよいよレギュラーシーズンも終盤に差し掛かっています。交流戦優勝のときにライオンズファンの皆さんと喜び合えたのがとてもうれしかったので、シーズン終了後も同じ思いをするためにがんばります！SNS上で、僕の号外を見るのが楽しみです。応援よろしくお願いします！」