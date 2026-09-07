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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、右手中指のマメによって15日間の負傷者リスト（IL）入りして以降、順調に回復している。デーブ・ロバーツ監督は、現時点では先発としての復帰を想定しつつ、ポストシーズンへ向けたブルペン起用の可能性も残していると説明した。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イバラ記者が言及した。



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佐々木はマメの悪化を避けるため慎重に調整しているが、患部は順調に治っているという。現在もキャッチボールを続けており、長期離脱にはならない見通しだ。



ロバーツ監督も、ベンチで佐々木の状態を確認し、「順調に治っている」と説明した。腕も動かし続けていることから、比較的短期間で復帰できる可能性が高いとみている。



復帰後の役割については、昨季の終盤やポストシーズンのようにブルペンへ回ることが想定されていた。しかし、現時点では先発ローテーションに戻す方向が有力となっている。



注目の集まる佐々木の起用についてイバラ氏は「彼にとっては、ポストシーズンに向けてリリーフとしての経験を積むことがプラスになるかもしれない。一方で、今後数日間のローテーション次第では、ドジャースはレギュラーシーズン終盤を締めくくるための先発投手をさらに必要とする可能性もある」と言及した。



大谷翔平選手やエリク・ラウアー投手の負傷によって先発投手陣が手薄となったドジャース。シーズン中盤から調子を上げていた佐々木の復帰は、ワールドシリーズ3連覇に向けた鍵となるかもしれない。











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