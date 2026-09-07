セリエA第3節が6日に行われ、ユヴェントスとミランが対戦した。

イタリア屈指の名門同士が開幕3連勝をかけて激突する。ルチアーノ・スパレッティ体制2年目の飛躍を期すユヴェントスはフロジノーネとパルマ・カルチョを下して開幕2連勝。ここまでの2試合はいずれもクリーンシートを（無失点試合）を達成している。一方、昨シーズン土壇場でチャンピオンズリーグ（CL）出場権を逃したミランは、マッシミリアーノ・アッレグリ前監督やCEOなどのクラブ幹部を一斉解任し、ルベン・アモリム監督を招へい。トリノとヴェネツィアを下してこちらも2連勝進とまずまずの船出となっている。

序盤から攻守の入れ替わりが激しいスピーディーな展開が繰り広げられる。ミランがボール保持率で上回る中、ユヴェントスは25分に中盤での激しい攻防からショートカウンターに転じてチャンスを創出。ニコ・ゴンサレスのパスを受けたフランシスコ・コンセイソンがカットインから左足を振るも、GKマイク・メニャンの好セーブに阻まれ、こぼれ球に反応したマヌエル・ロカテッリも押し込むことができなかった。

38分には再びユヴェントスにチャンス。コンセイソンが上の空間を使ったワンツーでボックス内へ侵入し、ドウグラス・ルイスからのパスにダイレクトボレーで合わせたが、枠を捉えたシュートはまたもGKメニャンに阻まれる。一方、ミランは目立ったチャンスを作ることができないが、ユヴェントスに得点を許さず、前半はスコアレスで終了した。

後半もユヴェントスが押し気味に試合を進め、55分にはコンセイソンが左ポスト直撃の鋭いシュートを放つ。一方、ミランは停滞感を打破するべく61分にアルファジョ・シセ、サムエル・チュクウェゼ、ルベン・ロフタス・チークを投入。すると69分、自陣でのボール奪取からルカ・モドリッチ、ロフタス・チークと繋ぎ、チュクウェゼが右から対角に絶妙なパスを送る。ボックス内左でボールを受けたシセが相手DFの股を抜くシュートでネットを揺らし、先制に成功した。

1点ビハインドとなったユヴェントスは長身のニック・ウォルトメイドを投入。85分にはセットプレーのこぼれ球からボックス内のウォルトメイドの足元へボールがこぼれるが、シュートを枠に飛ばすことができない。それでも90＋2分、トゥーン・コープマイネルスのフリーキックからフェデリコ・ガッティがヘディングシュートを叩き込み、ユヴェントスが土壇場で試合を振り出しに戻した。

試合は1－1で終了し、両チームが勝ち点「1」を分け合う結果となった。次節、ミランは12日にラツィオ、ユヴェントスは13日にサッスオーロといずれもアウェイで対戦する。

【スコア】

ユヴェントス 1－1 ミラン

【得点者】

0－1 69分 アルファジョ・シセ（ミラン）

1－1 90＋2分 フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）

【ゴール動画】新星の一撃と起死回生の同点弾