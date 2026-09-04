







4日のプロ野球公示で、広島東洋カープは久保修選手を一軍登録から抹消した。







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7月31日に再昇格を果たすと、その後は守備固めや代打での起用が中心となっていた。19試合に出場したものの打席はわずか7で、打率.167にとどまっている。



石見智翠館高、大阪観光大を経て2022年ドラフト7位で入団した25歳。守備範囲の広さに定評がある俊足外野手だ。



昨季は二軍で公式戦初アーチを放ったものの打率.232とアピールしきれず、一軍出場は17試合止まり。











今季も打撃で結果を残せずにいる。プロ通算では55試合に出場して打率.111。一軍定着へ向けては、打撃面の底上げが不可欠となる。



ファームでは10試合の出場で打率.273をマーク。持ち味の走塁と守備を武器に、再び一軍でのチャンスをうかがう。

























【動画】久保修、昨季の昨季の公式戦初ホームラン



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【了】