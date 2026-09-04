







4日のプロ野球公示で、広島東洋カープは中村奨成選手を一軍登録した。







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7月3日に抹消されて以来、約2カ月ぶりの昇格。ファームで調整を続け、1日の千葉ロッテマリーンズ戦では本塁打を含む3安打をマークすると、そこから3試合連続安打と好調をアピールしていた。



広島・広陵高から2017年ドラフト1位で入団した27歳。



非凡な打撃センスを誇る地元出身の外野手で、昨季は主に1番打者を務めて自己最多の104試合に出場。打率.282・9本塁打をマークし、持ち味を存分に発揮し、プロ8年目にして遂にブレイクを予感させた。











しかし、今季は一軍で32試合の出場にとどまり、打率.181と苦戦。6月以降は打席に立つ機会がなかった。



一方、ファームでは46試合で打率.270・7本塁打をマーク。出塁率.343、長打率.448と数字を積み上げ、直近3試合では11打数5安打と状態を上げていた。





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