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4日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは赤星優志投手を一軍登録から抹消した。







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2日の横浜DeNAベイスターズ戦では延長10回にマウンドへ上がったが、3安打を浴びて決勝点を献上。0回2/3で降板し、今季3敗目を喫していた。



日大鶴ケ丘高、日本大を経て2021年ドラフト3位で入団した27歳。



多彩な球種を投げ分ける右腕で、昨季は22試合に先発して防御率2.68をマーク。9月中旬に右肩痛で離脱するまでローテーションを支え、チーム2位の121イニングを投げた。











今季は一転してリリーフに軸足を移し、39試合の登板で6勝3敗・10ホールドポイント、防御率2.74と好成績を残してきた。



6月には5試合連続無失点を記録するなど、救援陣の一角として存在感を発揮していた。



最速154km/hの直球を軸に、フォークやシュートを織り交ぜる投球が持ち味。被打率.249と安定感のある数字を残しているだけに、シーズン終盤での再昇格が待たれる。































【動画】赤星優志、昨季のタイムリーの様子



DAZNベースボールのXより





ジエンゴはエースの証



鋭く振り抜いた赤星優志

自らを助ける2点タイムリー



⚾プロ野球(2025/5/23)

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【了】