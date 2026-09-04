







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、日本時間4日の試合でスタメンから外れた。左膝と右腕に不安を抱えていることが要因で、デーブ・ロバーツ監督は前日から休養を示唆していたが、米メディア『ドジャースネイション』はより踏み込んだ対応を取るべきではと主張している。



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大谷は6月に月間打率.341をマークする活躍を見せたが、翌7～8月は.264、.248と数字が下落。9月もまだ出場2試合とはいえ、.167と低空飛行が続いており、コンディション不良が響いていることは明白だ。



投手復帰も不透明になっている大谷だが、同メディアは「出場したいか、それとも休みたいかと聞かれれば、彼は何があっても必ず出場するほうを選び、チームも常に彼を起用するだろう。万全ではない状態でさえ、MLB選手の90％より優れているからだ。しかし、投手としての調整が進んでは止まる状態を繰り返している一方で、それでも毎日試合に出続けていることを考えれば、多少の休養を取ることが大谷にとってプラスにならないとは言い切れない」と指摘。



続けて、「休養を取ることで彼は打撃の状態を整え、終盤戦に向けて体調をしっかり回復させることができる。さらに、実際に投手として登板できる状態を取り戻す可能性さえある。彼が懸命にスイングし戦い続ける姿は心を打つものがあるが、チームは他の選手に対して普段しているように、彼を無理から守る必要があるのかもしれない」と記している。











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