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4日のプロ野球公示で、阪神タイガースは桐敷拓馬投手を一軍登録から抹消した。







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8月15日に再昇格を果たすと、その後は5試合に登板して4回2/3をわずか1安打無失点。



直近となった2日の東京ヤクルトスワローズ戦でも1死一、二塁の場面を託され、死球で満塁のピンチを招きながらも後続を断ち、無失点で切り抜けていた。











本庄東高、新潟医療福祉大を経て2021年ドラフト3位で入団した27歳。



キレのある直球を投げ込む左腕で、2024年には70試合に登板して40ホールドをマークし、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。



昨季は故障などもあって4度の登録抹消を経験しながらも、チーム4位の43試合に登板。防御率2.84、13ホールドと一定の成績を収めていた。



今季はここまで23試合の登板で防御率5.40。5月に防御率22.50と大きく崩れた影響が残るものの、8月以降は5試合連続無失点と本来の投球を取り戻しつつあった。



最速150km/hのツーシームを軸に、直球やフォークを織り交ぜる投球が持ち味。



二軍で調整を重ね、優勝争いの終盤戦に向けて再び勝ちパターンの一角を目指す。





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