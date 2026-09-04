千葉ロッテマリーンズは、令和8年8月千葉豪雨およびその後の関連災害で被害に遭われた方々を支援するため、球団から100万円、千葉ロッテマリーンズ選手会から100万円、計200万円の義援金を千葉県へ寄付することを発表した。
ロッテは8月22日、23日、25日、26日、27日の5日程、ZOZOマリンスタジアム内に募金箱を設置し、来場者の皆さまを対象とした義援金募金活動を実施。
今さらに、8月22日、23日には、選手、球団公式マスコットキャラクター、公式チアパフォーマーのM☆Splash!!が参加し、募金活動を実施。5日間の募金活動を通じて、来場者から639,423円の義援金が寄せられた。
球団および千葉ロッテマリーンズ選手会からの200万円に、ZOZOマリンスタジアムでお寄せいただいた639,423円を合わせた計2,639,423円を、千葉県へ寄付。寄付金は、被災された方々の生活支援などに役立てられる。
【写真】藤原恭大らが参加した募金活動の様子
[caption id="attachment_287893" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]
[caption id="attachment_287894" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]
【関連記事】
【了】