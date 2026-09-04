NPBエンタープライズは4日、ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 対戦カードを発表した。

▼ 侍ジャパンの試合日程

11月12日（木）vsチャイニーズ・タイペイ（19時開始予定）

11月13日（金）vs韓国（19時試合開始予定）

11月14日（土）vsオーストラリア（12時試合開始予定）

▼ 3位決定戦、決勝戦日程

11月15日（日）3位決定戦（11時試合開始予定）

11月15日（日）決勝戦（19時試合開始予定）

▼ 試合規定（予定）

・選手登録は 28 名 【24 歳以下/入団 3 年目まで/オーバーエイジ枠(29 歳以下)3 名まで】

※チーム編成が困難な場合、他団体の了承を得た上で、25歳以下、2001年1月1日生まれ以降の選手登録も可とする

・ピッチクロックあり(タイム調整中)/投球制限なし/ピッチコム使用可

・WBSC 公認試合/大会使用球は WBSC 国際公認球とする

・全試合 DH 制を採用/NPB 統一ベースを採用

・リプレイ検証あり(失敗1回までは継続可)

・9回を終了して同点の場合、タイブレーク制を採用(無死一,二塁、継続打順で開始)

・7回以降10点差以上でコールドゲーム(決勝戦は除く)