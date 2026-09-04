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読売ジャイアンツの三塚琉生選手は3日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦3回戦のオリックス・バファローズ戦に「6番・DH」で先発出場。ライナーのままスタンドに飛び込むファーム第6号ソロホームランを放った。







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4回、3点リードの無死走者なしで迎えた第2打席。オリックス先発の齋藤響介投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、右翼スタンドに弾丸ライナーで突き刺した。



桐生第一高から2022年育成ドラフト6位で入団した22歳。



豪快なフルスイングが魅力の育成出身スラッガーで、昨季は二軍で打率.318・9本塁打をマークし、6月に支配下契約を勝ち取って一軍の舞台も経験した。











今季はファームで64試合に出場して打率.254・6本塁打・30打点。8月下旬は4試合連続で快音が聞かれなかったが、1日のオリックス戦で2安打を放つと、この日は一発で応えた。



試合は巨人が6-0で完封勝ち。2回のトレイ・キャベッジ選手の先制弾と三塚選手の一発で、序盤に主導権を握った。























【動画】ライナーのままスタンドへ！三塚琉生が放ったファーム第6号ソロがこちら



DAZNベースボールのXより





超低弾道な一撃



ライナーのまま飛び込んだ

三塚琉生 6号ソロ



⚾️巨人×オリックス（ファーム）

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【了】