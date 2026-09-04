阪神タイガースの佐藤輝明（写真：産経新聞社）


　


阪神タイガース　最新情報

　阪神タイガースの佐藤輝明選手は3日、敵地・明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・三塁」で先発出場。2打席連発となる第34号2ランホームランを放った。
 


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　5回、1死一塁で迎えた第3打席。ヤクルト2番手の松本健吾投手が投じた3球目のカットボールを完璧に捉えて、阪神ファンが陣取る左翼スタンドに突き刺した。
 

　

 
　3回にも右中間へ第33号ソロを放っており、この日は2本塁打。左打ちの佐藤選手にとって34号は逆方向への一発で、打った瞬間それとわかる確信の当たりだった。
 
　仁川学院高、近畿大を経て2020年ドラフト1位で入団した27歳。
 
　今季は打率.324、34本塁打をマークし、リーグを代表する打者として存在感を発揮。9月は既に4本塁打と驚異的ペースでホームランを量産している。
 
　試合は阪神が7-4で勝利。優勝マジックを「18」としている。
　
 



  


　


【動画】まるでメジャーリーガーの打球？！佐藤輝明が逆方向へ放った2打席連発の34号がこちら
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

神宮の杜が騒然

逆方向への確信弾
佐藤輝明 2打席連発34号弾

⚾️ヤクルト×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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