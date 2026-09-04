







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは4日、唐川侑己投手が今季限りで現役を引退することを発表した。引退セレモニーは、10月3日のソフトバンク戦で行われる予定となっている。



唐川は2007年高校生ドラフト1巡目でロッテに入団。高卒1年目から一軍で5勝を挙げると、高卒4年目の2011年には12勝6敗、防御率2.41の成績を残した。



2018年以降はリリーフとしても登板し、2020年には32試合の登板で防御率1.19をマーク。その後は登板機会を減らし、今季の一軍登板は1試合にとどまっていた。



唐川は球団を通じて、「今シーズンをもちまして、19年間の現役生活に幕を下ろすことを決断しました。ここ数年は思うようにチームの力になれない中、覚悟を持って今シーズンを迎え、自分自身と向き合った末に決断に至りました。厳しいプロ野球の世界では、うまくいかないことの方が多かったように思います。それでも、たくさんの方々に支えていただき、応援していただきながら19年間プレーできたことは、私の大きな財産です。特に、ファンの皆さまからは何度も勇気をいただきました。ルーキーイヤー、マリンでの初登板で感じた大きな声援と、胸が震えるような感動は、今でも鮮明に覚えています。あの声援をマウンドで味わえなくなることに寂しさはありますが、これまでいただいた応援を力に変えて、これからの人生も自分らしく歩んでいきたいと思います。千葉ロッテマリーンズで19年間プレーできたことを、心から幸せに思います。これまで支えてくださったすべての皆さま、本当にありがとうございました」とコメント。



ロッテ一筋19年の右腕が、現役生活に別れを告げる。



















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