







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥選手は3日、本拠地・バンテリンドーム ナゴヤで行われた広島東洋カープ戦に「5番・三塁」で先発出場。3年ぶりの2桁本塁打まであと1に迫る先制となる第9号2ランホームランを放った。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







3回、2死一塁で迎えた第2打席。広島先発の栗林良吏投手が投じた2球目の直球を完璧に捉えて、左中間スタンドに叩き込んだ。











愛知・東邦高から2019年ドラフト1位で入団した25歳。186cm・100kgの体格から放たれる強打が持ち味の7年目内野手だ。



昨季は開幕戦で4番を任されたものの打撃の状態が上がらず、22試合の出場でわずか1本塁打と不本意なシーズンに終わった。



今季は85試合に出場して打率.269・9本塁打・38打点と復調。得点圏打率.305と勝負強さも光る。とりわけ広島戦との相性は良く、15試合で打率.358・3本塁打・14打点をマークしている。



この日は2安打2打点。試合は2-5で中日が敗れた。























【動画】直球を完璧に捉えた！石川昂弥が放った先制の第9号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













昂る一打



石川昂弥 先制の9号2ラン

3年ぶりの二桁本塁打まであと1👀



⚾️中日×広島

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】