







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツのトレイ・キャベッジ選手は3日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム交流戦3回戦のオリックス・バファローズ戦に「5番・中堅」で先発出場。先制となるファーム第2号ソロホームランを放った。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







2回、無死走者なしで迎えた第1打席。オリックス先発の齋藤響介投手が投じた4球目のフォークを鋭く捉えて、左中間スタンドに。



左打ちのキャベッジ選手にとっては逆方向へ伸びていく一発。ファーム合流後は初の本塁打となった。



アメリカ出身の29歳。ロサンゼルス・エンゼルス、ヒューストン・アストロズ、ピッツバーグ・パイレーツを経て昨季から巨人でプレーしており、来日1年目はチームトップとなる17本塁打・51打点をマーク。











後半戦は打率.306と、日本の野球への適応力も示していた。



しかし、来日2年目の今季は96試合で打率.231・13本塁打と苦戦。8月に入ってからは7試合で打率.053と快音が聞かれず、ファームでの調整が続いている。



それでも二軍では15試合で打率.265をマーク。この日の一発が決勝点となり、試合は巨人が6-0で完封勝ちを収めた。























【動画】逆方向へ伸びていく！キャベッジが放った先制のファーム第2号ソロがこちら



DAZNベースボールのXより





逆方向へ伸びていく🏹



キャベッジ 先制の2号弾

ファーム合流後初の一発



⚾️巨人×オリックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】